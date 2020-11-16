Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

Mustafa Topaloğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Hürriyet'in haberine göre; Hastaneden yürüyerek çıkan Topaloğlu gazetecilere, 'Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın' dedi.