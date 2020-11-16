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16 Kasım 2020 Pazartesi 16:20 | Son Güncelleme:

Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

63 yaşındaki ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, katıldığı bir canlı yayın sonrası kalp krizi geçirerek hayranlarını korkutmuştu. Apar topar yoğun bakıma kaldırılan Topaloğlu'ndan sevindiren haber geldi.

Mustafa Topaloğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Hürriyet'in haberine göre; Hastaneden yürüyerek çıkan Topaloğlu gazetecilere, 'Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın' dedi.

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