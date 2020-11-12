Mustafa Sandal'la barışan Melis Sütşurup'tan radikal karar

Mustafa Sandal, oğullarının annesi Emina Jahovic’ten Haziran 2018’de boşanmış, Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ağustos 2019’da Melis Sütşurup’un “Midemi bulandıran şeyler vardı” sözleriyle ayrılmışlardı. Ne var ki, karantinadan hemen sonra haziranda krizi yeniden bir araya geldiler.

BARIŞ SONRASI RADİKAL DEĞİŞİM



Melis Sütşurup önceki gün saçlarını kestirip sevgilisine sürpriz yapmak istedi. Mustafa Sandal, Melis’in yeni halini çok beğendi.



Melis Sütşurup’un yeni halini yakınları da çok beğendi.

