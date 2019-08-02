Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6124
  • 6,2267
  • 252.749
  • 101900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mustafa Sandal'ın konserinde eski sevgili sürprizi: Muhteşem bir ilişkimiz vardı

Mustafa Sandal'ın konserinde eski sevgili sürprizi: Muhteşem bir ilişkimiz vardı

Mustafa Sandal'ın konserinde eski sevgili sürprizi: Muhteşem bir ilişkimiz vardı

Müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, Turkcell Yıldızı Geceler kapsamında Açıkhava’da sahne aldı.

12 yıl sonra yeniden Harbiye’de konser veren ünlü popçuyu dinleyenler arasında eski sevgilisi Tuba Ünsal da vardı.

Sandal, 2000’li yıllarında başında aşk yaşadığı Ünsal’ı görünce “Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. Hatta o dönem yazmış olduğum, ‘Tek Geçerim’ şarkısı giriş, ‘Pazara Kadar’ şarkısı gelişme ‘Kopmam Lazım’ parçası ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu’ diyerek herkesi güldürdü. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncunun yeni imajı görenleri şoke etti
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım Halka dizisinden ayrıldı
Kemal Sunal Hakkında Bilinmeyenler
Engin Altan Düzyatan yeni partneri o isim mi olacak?
Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti
<p>İç savaş ülkesi Yemen´de bu sabah bir patlama meydana geldi. Uluslararası haber ajanslarının ´son

Yemen´de Askeri Geçit Törenine Saldırı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dere yatağında erkek cesedi bulundu! Polis inceleme yapıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları