Mustafa Sandal'ın kitabı yayınlandı, Defne Samyeli aşkı ilk kez ortaya çıktı!

Mustafa Sandal, "Kitabınızı ilk kime imzalayıp verdiniz?" sorusuna karşılık, "Evime gelen ilk üç kitabımın birini anneme diğerini kendime sakladım. Diğer kitabı ise size söyleyemeyeceğim birine verdim. Adını verirsem ortalık karışır" dedi.

'EMİNA ANNEMDEN SONRA EN KIYMETLİ KADIN'

Kitapta eski eşi Emina Jahoviç'ten övgüyle bahsettiğini dile getiren şarkıcı, "Emina iki çocuğumun annesi. Annemden sonra en kıymetli kadın benim için. Her zaman onun iyi olması çok önemli" dedi. Boşanma sürecinde Türk toplumuna örnek olmaya çalıştıklarını dile getiren Sandal, "Emina'ya saygım sonsuz" şeklinde konuştu.

'YAPMASI GEREKENİ YAPTI'

Öte yandan Mustafa Sandal, aşk hayatının bilinmeyen yönlerini Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye anlattı. İlişkilerini gizleme isteği yüzünden Defne Samyeli tarafından terk edildiği ortaya çıkan Sandal, "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı." itirafıyla da olay oldu.