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  3. Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi kafaları karıştırdı! 'Gel bana' şarkısı kime yazıldı?

Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi kafaları karıştırdı! 'Gel bana' şarkısı kime yazıldı?

Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi kafaları karıştırdı! 'Gel bana' şarkısı kime yazıldı"

Mustafa Sandal'ın kısa süre aşk yaşadığı Gülnur Tutumoğlu, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Tutumoğlu, eski sevgilisini topa tutan açıklamalarda bulundu.

Mustafa Sandal, geçen sene, instagram hesabından Gülnur Tutumoğlu’nun yüzünün yarısı görülecek şekilde fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti. Kısa süre sonra ayrılan çiftten Avukat Gülnur Tutumoğlu önceki akşam Etiler’de karşımıza çıktı. Görüntülenmekten rahatsız olan Tutumoğlu gazetecilerin ısrarlı sorularına dayanamayarak, “Mustafa’yla kısa bir birlikteliğimiz oldu, ama ben Mustafa’nın doğru insan olmadığının farkına vardım  ve ilişkimi bitirdim. 

'KİME YAZILDIĞI MUALLAK'

‘Gel Bana’ şarkısı da o zaman hazırdı zaten, şarkının kime yazıldığı biraz muallak” diyerek kafaları karıştırdı. Mustafa Sandal ‘Gel Bana’ şarkısını kısa süre önce ayrıldığı Melis Sütşurup için yazdığını söylemişti.

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