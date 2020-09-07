Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in son hali şaşkına çevirdi. Mustafa Sandal ile ayrıldıktan sonra iş insanı Sadettin Saran ile beraber olan Emina Jahovic, 2019 yılının ekim ayında bu ilişkisini de sonlandırdı. Aradığı mutluluğu Rona Gürçay isimli genç bir yazılımcı da bulan Emina Nişantaşı’nda bir estetik merkezine gitti.

EMİNA JAHOVİC'İN SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ



Muhabirlerin kendisini kapıda beklediğini öğrenince film gibi senaryo yazdı. Jahovic, şoförüne, estetik merkezi çalışanları aracılığıyla mekanın arka kapısına gitmesini söyledi. Şoför ise gazetecilere, "Yemek yemeye gidiyorum. Emina Hanım iki saaten önce çıkmaz" diyerek, mekan önünden uzaklaştı.

Birkaç dakika sonra kendi aracıyla estetik merkezinin önünden geçen Jahovic’in, yüzüne yaptırdığı işlemler sonrası görüntü vermemek için böyle bir taktik uyguladığı ortaya çıktı.

Aracıyla hızlı bir şekilde uzaklaşan şarkıcı, yolculuk sonrası tekrar Etiler’de bir site önünde görüntülendi.