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  3. Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabındaki aşk iddiaları için Defne Samyeli: 25 senede 4 kez gördüm

Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabındaki aşk iddiaları için Defne Samyeli: 25 senede 4 kez gördüm

Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabındaki aşk iddiaları için Defne Samyeli: 25 senede 4 kez gördüm

Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ın hayatını anlattığı “Beni Ağlatma” adlı kitabında kendisinden bahsetmesini gereksiz buldu.

Yıllar önce Samyeli ile aşk yaşadıklarını ilk kez açıklayan Mustafa Sandal’ın sözlerine Samyeli, Twitter hesabından şu yanıtı verdi: “Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam.” 

 


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'25 senede 4 kez gördüm'
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