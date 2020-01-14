Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabındaki aşk iddiaları için Defne Samyeli: 25 senede 4 kez gördüm

Yıllar önce Samyeli ile aşk yaşadıklarını ilk kez açıklayan Mustafa Sandal’ın sözlerine Samyeli, Twitter hesabından şu yanıtı verdi: “Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam.”