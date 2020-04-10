Mustafa Sandal'dan Tarkan'a rekabet yanıtı: Her şey yalan, şarkılar gerçek

Bir televizyon programında Sandal’a, “Tarkan ile aranızdaki rekabette gölgede mi kaldın?” sorusu yöneltildi. Tarkan ile yıldızı barışık olmayan Sandal “Her şey yalan şarkı gerçek. Bütün makyaj silindiğinde, zaman akıp geçip gittiğinde geride bir tek şarkılar kalıyor. Starlık kavramının da gerçek olmayan bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Ben bu dünyaya gerçek olduğuna inandığım şarkılar bıraktım” dedi.