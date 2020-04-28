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  3. Mustafa Sandal'dan kas şov!

Mustafa Sandal'dan kas şov!

Mustafa Sandal'dan kas şov!

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Mustafa Sandal, ev sürecini en verimli şekilde değerlendiriyor.

Milyonlarca insan gibi corona virüsü salgını nedeniyle günlerini evinde geçiren şarkıcı Mustafa Sandal, bu süre zarfında evindeki stüdyoda çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman oğullarıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda da bulunan Sandal, dün paylaştığı fotoğrafla hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte spor çalışmalarına ağırlık verdiğini duyuran Mustafa Sandal bu duyuru için dikkat çekici bir fotoğraf kullandı. Başarılı şarkıcı son derece fit göründüğü fotoğrafı:

“Bu öncesi ( kısmetse haziran 15'e sonrasını koyacağım)” notuyla paylaştı ve kendisine koyduğu hedefi göstermiş oldu.


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