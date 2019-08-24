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  3. Mustafa Sandal'dan flaş hamle! Melis Sütşurup artık konuşamayacak

Mustafa Sandal'dan flaş hamle! Melis Sütşurup artık konuşamayacak

Mustafa Sandal'dan flaş hamle! Melis Sütşurup artık konuşamayacak

Mustafa Sandal ile biten ilişkisinin ardından şoke eden iddialar ortaya atan Melis Sütşurup, Sandal'ı kızdırdı. Sandal, Sütşurup'un açıklamalarının ardından soluğu mahkemede aldı ve eski sevgilisini yayın yasağıyla susturdu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup'a kaptırmıştı. 6 ay aşk yaşayan çift, 1.5 ay önce de ayrılık kararı almıştı. Ayrılık sebebi olarak "Midemi bulandıran şeyler vardı" diyen ve şoke eden açıklamara imza atan Melis Sütşurup, Sandal'ı kızdırdı.

YAYIN YASAĞIYLA SUSTURDU

Takvim'in haberine göre; Mustafa Sandal, eski sevgilisi Melis Sütşurup'un açıklamarının ardından soluğu mahkemede aldı. Popçu, sosyetik güzelin 6 aylık ilişkinin ardından yaptığı açıklamalardan rahatsız oldu. Sandal, yayın yasağıyla Sütşurup'un konuşmasını ve basının da bunu haber yapmasını engelledi.

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