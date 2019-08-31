'Annemden sonra en önemli kadın!'

Recep ASLAN

Müzik kariyerinde 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. İkinci kez sahne alan popçu yoğun ilgiyle karşılandı. Geçen yıl 10 yıllık evliliğini bitirdiği eski eşi Emina Jahoviç için övgü dolu sözler kullanan Sandal, “Eski eşimle de dostça ayrıldık. Şükür iyi arkadaşız, hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi” diyerek oğlu Yaman’a sahneden el salladı. Konserin sürprizi ise Gülben Ergen oldu. İki ünlü isim ‘Şıkır Şıkır’ parçasında düet yaptı.