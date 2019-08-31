Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 284.499
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 'Annemden sonra en önemli kadın!'

'Annemden sonra en önemli kadın!'

'Annemden sonra en önemli kadın!'

Harbiye’de şarkılarıyla coşturan Mustafa Sandal, iki çocuğunun annesi eski eşi Emina Jahoviç’ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Recep ASLAN  

Müzik kariyerinde 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. İkinci kez sahne alan popçu yoğun ilgiyle karşılandı. Geçen yıl 10 yıllık evliliğini bitirdiği eski eşi Emina Jahoviç için övgü dolu sözler kullanan Sandal, “Eski eşimle de dostça ayrıldık. Şükür iyi arkadaşız, hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi” diyerek oğlu Yaman’a sahneden el salladı. Konserin sürprizi ise Gülben Ergen oldu. İki ünlü isim ‘Şıkır Şıkır’ parçasında düet yaptı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'den Yaşar İpek açıklaması!
Berkay Şahin'in yeni oyuncağı!
Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!
İnternetten tanışmışlardı... Ünlü oyuncu boşandı
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Olay; geçtiğimiz gün Bilecik´in Gölpazarı ilçesinde meydana gelmişti. Arı sokmalarına karşı alerj

Arı Sokması Sonucu Ölen Yaşlı Adamın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları