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  • Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic açıklaması: Biz onunla ömür boyu bağlantıdayız
22 Ekim 2020 Perşembe 14:03 | Son Güncelleme:

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic açıklaması: Biz onunla ömür boyu bağlantıdayız

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic açıklaması: Biz onunla ömür boyu bağlantıdayız

Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'le küstüğü iddialarına, yanıt verdi. Sandal, "Biz onunla ömür boyu bağlantıdayız" sözleriyle dikkat çekti.

Mustafa Sandal 6 ay birliktelik yaşadığı Melis Sütşurup ile ayrıldıktan sonra tekrar barışmıştı. Daha sonra sosyal medyada Sandal'la birbirlerine silen Emina Jahovic, küstüklerine ilişkin iddialara, "Benim çocuklarımın babası. Kendisini özellikle takip etmem gerekmiyor. Ben özgür bir kadınım" yanıtını vermişti.

Uçankuş TV kamerasına konuşan Mustafa Sandal, "Öyle şey olur mu? Çocuklarımız var. Biz onunla ömür boyu bağlantıdayız. Yaman'ımız var, Yavuz'umuz var..." ifadelerini kullandı.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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