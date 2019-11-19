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  3. Mustafa Sandal'dan Burcu Esmersoy hakkında şok yorum: Kendini role fazla kaptırmış

Mustafa Sandal'dan Burcu Esmersoy hakkında şok yorum: Kendini role fazla kaptırmış

Mustafa Sandal'dan Burcu Esmersoy hakkında şok yorum: Kendini role fazla kaptırmış

Mustafa Sandal'ın jüri üyesi olduğu bir organizasyonda, Burcu Esmersoy'un kendisini "Gel Bana" diye sahneye davet etmesine "Bu kadar güzel bir kadın gel bana derse elbette gelirim" diye karşılık vermesi çok konuşuldu.

Ünlü popçu, “Bu tip yarışmalarda mini şovlarla geceye hizmet etmek, renklendirmek önemlidir. Biz de gönüllü olarak orada yüzlerde tebessüm bırakmak için böyle bir diyaloğu mizansen yapalım dedik. Verdiği tepkiyi 'Kendini rolüne fazla kaptırması' olarak görerek gülüp geçmek lazım. Olay nerelere geldi” dedi.


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