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  3. Mustafa Sandal'dan ayrılan Melis Sütşurup eski sevgilisine geri döndü

Mustafa Sandal'dan ayrılan Melis Sütşurup eski sevgilisine geri döndü

Mustafa Sandal'dan ayrılan Melis Sütşurup eski sevgilisine geri döndü

10 gün önce şarkıcı Mustafa Sandal ile ayrılan sosyetik güzel Melis Sütşurup, eski sevgilisi Serkan Acar'a geri döndü. Birbirlerine ikinci şansı veren çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Sosyetik güzel Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'la 7 aylık aşkını bitirdikten sonra gözlerden uzak tatil yapmak için iki hafta önce Marmaris'e gitmişti. Sandal'la olaylı bir şekilde ilişkisini sonlandıran Sütşurup, tatilde eski sevgilisine geri döndü.

ESKİ AŞKINA GERİ DÖNDÜ

Takvim'in haberine göre ıssız bir koydaki çadır kampında inzivaya çekilen sosyetik güzelin yalnız olmadığı ortaya çıktı. Sütşurup, Mustafa Sandal'dan önce aşk yaşadığı iş adamı Serkan Acar'la buluştu. Aylar sonra Marmaris'te buluşmak için sözleşen eski sevgililerin aşkı, burada küllerinden yeniden doğdu.

SEVGİLİSİNİN LÜKS ARABASINDA POZ VERDİ

Bir hafta doğayla iç içe romantik anlar yaşayan ikili, önceki gün de Boğaz'da keyif yaptı. Poyrazköy'deki bir balık restoranında buluşan ikili, daha sonra iş adamının lüks teknesiyle Boğaz'da gezintiye çıktı. Sütşurup, daha sonra iş adamının üstü açık klasik otomobilinde verdiği pozu Instagram'da paylaştı.

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