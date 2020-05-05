Mustafa Sandal villasını satışa çıkardı! Dudak uçuklatan fiyat...

Mustafa Sandal 2008’de evlendiği, çocukları Yaman ve Yavuz’un annesi Emina Jahovic’ten 2018’de boşanmıştı. Emina ayrılık sonrası oğulları ile birlikte Zincirlikuyu Zorlu’ya taşınmış, Mustafa Sandal ise Çubuklu Vadi Evleri’nde kalmıştı. Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre popçu, nice mutlu günlerinin geçtiği, Yaman ile Yavuz’un doğup büyüdüğü, A’dan Z’ye hatıralarla dolu 4 katlı villasını satışa çıkarttı.

2 YENİ EV ALACAKLAR

Mustafa Sandal, gayrimenkul danışmanı Sanem Çizmeci aracılığı ile villasına 29 milyon TL (Yaklaşık 4 milyon 131 bin dolar) istiyor. Eski çift yaptıkları anlaşmaya göre Ulus Savoy’dan 2 ev alacak dairelerden biri oğulları Yavuz’un, biri Yaman’ın olacak.



Çubuklu Vadi Evleri, yıldız isimlerin merkez üssü. Engin Altan Düzyatan’dan Arda Turan’a kadar birçok ünlü burada oturuyor.