Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal'dan şaşırtan buluşma! 17 yıl sonra aşk yeniden mi?

Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal, geçtiğimiz gece bir arkadaşlarının doğum günü partisinde birlikte eğlenirken çekildikleri video ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 2002-2003 yılları arasında dillere destan bir aşk yaşayıp, evlenmeleri beklenirken ayrılan Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, önceki gece felekten bir gece çaldı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan ikili, davet boyunca birlikte dans edip eğlendi.

Öte yandan Mustafa Sandal, geçtiğimiz gün müzik hayatının 25. yılını kutlamak için Harbiye'de konser verdi. 49 yaşındaki Mustafa Sandal'ı izleyenler arasında eski sevgilisi Tuba Ünsal da vardı.

"MUHTEŞEM BİR İLİŞKİMİZ VARDI"

Dinleyenler arasında yer alan eski sevgilisi Tuba Ünsal'a sahneden seslenip, "Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. Hatta o dönem yazmış olduğum, 'Tek Geçerim' şarkısı giriş, 'Pazara Kadar' şarkısı gelişme 'Kopmam Lazım' parçası ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu" diyerek herkesi güldürdü.