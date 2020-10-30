Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan barış sonrası ilk görüntü

Mustafa Sandal'la ilişkisi hakkında "Tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı" diyen ve şarkıcıya 100 bin TL borç verdiği iddia edilen Melis Sütşurup, altı aylık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Pandemi döneminde telefonlaşarak yeniden görüşmeye başlayan sosyetik güzel ile 50 yaşındaki şarkıcı, ilişkilerine bir şans daha verdi.

BARIŞ SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

Ünlü çift, önceki akşam ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre sevgililer, bir arkadaşlarıyla beraber akşam yemeği yedi. Mekandan birlikte ayrılan ikiliden Mustafa Sandal, muhabirlere el salladı. Melis Sütşurup'un aracıyla mekandan ayrılan aşıklar, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.