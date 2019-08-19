Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? İşte ayrılığın perde arkası...

6 ay aşk yaşadıktan sonra 1.5 ay önce yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un ayrılık sebebi ortaya çıktı. Çiftin 100 bin liralık borç sebebiyle ayrıldığı öğrenildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:59
Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:59
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı" İşte ayrılığın perde arkası...

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandırmıştı. Sandal, boşandıktan sonra aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta bulmuştu. Ancak 6 ay aşk yaşayan çift, 1.5 ay önce boşanmıştı. İkilinin ilişkisinin bitmesinin ardından pek çok iddia ortaya atılmış, Sütşurup iddiaları yalanlayarak "Midemi bulandıran şeyler var" demişti.

GERÇEK SEBEP ORTAYA ÇIKTI

Melis Sütşurup'un bu açıklamasının ardından mide bulandıran şeylerin ne olduğu merak konusu olmuştu. Bugün 2. Sayfa programında o gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Beykoz’daki evin satışından 2 milyon dolar ile 25 bin lira nafaka ödeyecek olan Sandal, eski eşine ayrıca Sırbistan’dan 250 bin euro değerinde ev alacaktı. Hal böyle olunca nafaka ödemekte zorlanan Sandal, Sütşurup'tan 100 bin TL borç istedi.

GERÇEĞİ MESAJLA ÖĞRENDİ

Melis Sütşurup, sevgilisinin isteğini hemen yerine getirdi ve Sandal'a 100 bin TL parayı verdi. Daha sonra Melis'e bir mesaj geldi ve işin aslını böyle öğrendi. İddiaya göre Sandal, bir arkadaşına şöyle yakındı: "Melis'le zaten yakında ayrılacağız, uzun sürmez. Ama kolay değil. Çünkü Melis'ten para aldım. Bir an evvel bitirmem lazım. Çözmeye çalışıyorum." Bu mesajı görünce yıkılan Sütşurup, gözyaşları içerisinde Sandal'ın yanına gitti. Mustafa inkar etse de, kıyamet koptu ve ikili böylece ayrıldı.

TAKSİT TAKSİT ÖDÜYOR

Öte yandan Mustafa Sandal'ın Melis Sütşurup'a olan borcunu ufak miktarlarda hala taksit taksit ödediği öğrenildi. Ayrıca popçunun eski sevgilisine ev satılınca borcun tamamını ödeyeceği belirtildi. 

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