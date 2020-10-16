Mustafa Sandal ve Emina Jahovic hani hep dost kalacaklardı?

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal'ın birbirlerini silmelerinin ardından Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, konuyu köşesine taşıdı. İşte o yazı...

HANİ HEP DOST KALACAKLARDI

Mustafa Sandal ve Emine Jahoviç anlaşmalı boşanmalarının ardından çok hızlı şekilde yeni aşklara yelken açmışlardı.

Ama hep dost kalacaklarını, birbirlerinin en iyi arkadaşları olacaklarını açıklamışlardı.

İşte bu işler öyle olmuyor.

Daha şimdiden birbirlerini sosyal medyadan silmişler.

Tabii ki aralarında çocukları için hep bir bağ kalacak ama bu dost kalma meselesi büyük bir yalan.

Çocuklar için mecbur devam ettirilen görüşmeler eninde sonunda bitti. Öyle ki Emina Jahovic, Mustafa Sandal sorularında acayip geriliyor, cevap vermiyor.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ