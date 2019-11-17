Musti söyledi Azra coştu 

Zorlu Raffles’da düzenlenen gece deyim yerindeyse Mustafa Sandal’ın gecesiydi. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Sandal’ı dinleyenler arasında Azra Akın da vardı. Akın, Sandal’ın şarkılarına kıvrak dansıyla eşlik etti. Popçu, gecenin sunucusu Burcu Esmersoy’a da takılmadan edemedi. Sandal, “Ben spor salonunda çalışırken Burcu Esmersoy’a bakıyordum” dedi. Utandığını belirten ünlü sunucu sahneden ayrıldı.