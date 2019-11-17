Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Musti söyledi Azra coştu 

Musti söyledi Azra coştu 

Musti söyledi Azra coştu 

Mustafa Sandal, 14. İstanbul İthib Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışmas’nın final gecesinde sahne aldı.

Zorlu Raffles’da düzenlenen gece deyim yerindeyse Mustafa Sandal’ın gecesiydi. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Sandal’ı dinleyenler arasında Azra Akın da vardı. Akın, Sandal’ın şarkılarına kıvrak dansıyla eşlik etti. Popçu, gecenin sunucusu Burcu Esmersoy’a da takılmadan edemedi. Sandal, “Ben spor salonunda çalışırken Burcu Esmersoy’a bakıyordum” dedi. Utandığını belirten ünlü sunucu sahneden ayrıldı. 


Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolünden set çalışanına yumruklu saldırı!
'Payitaht Abdülhamid'e müthiş sevgi var'
Jet Sosyete'de nostalji rüzgarı
Sıla'dan şef sevgilisine romantik kutlama
Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
<p>Tokat’ın Zile ilçesinde çıkan yarı değerli taşların yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla ku

Yurt Dışına Kaçırıldığını Öğrendikleri Taşları Kendileri İşlemeye Başladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Jet Sosyete'de nostalji rüzgarı

Dünyanın en sağlıklı şehirleri arasına Türkiye'den 5 yer!