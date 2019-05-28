Mustafa Sandal Melis Sütşurup ile geceliği 15 bin lira olan otelde starlarla kaldılar

Mustafa Sandal, Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'un ayağını bir kez daha yerden kesti. Musti, güzel aşkını Cannes tatiline çıkardı. İkilinin Fransa'da kaldığı lüks otelin gecelik fiyatı ise yaklaşık 15 bin lira... Haziran 2018'de 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra mutluluğu Melis Sütşurup'ta bulan Mustafa Sandal dillere marş olan şarkılarındaki romantikliğini konuşturdu.

20 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE FRANSA'DA GEÇİRDİ

49 yaşındaki popçu, hafta sonunu kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle Fransa'da geçirdi. Dünyaca ünlü starların film festivali için akın ettiği Cannes'da romantik anlar yaşayan ikili, konaklamak için de yıldızların izinden gitti.

YILDIZLARIN İZİNDEN

Takvim'in haberine göre; Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'a kusursuz bir tatil keyfi yaşatmak için kesenin ağzını açtı. Musti, güzel aşkıyla dünyaca ünlü yıldızların konakladığı Hotel Barriere Le Majestic adlı otelde kaldı. Bugüne kadar aralarında Robert De Niro, Matthew McConaughey, Paris Hilton ve Sylvester Stallone gibi yıldızların da kaldığı otelin bir gecelik fiyatı ise ortalama 15 bin lira...

Cannes tatilinde sadece konaklama için cebinden yaklaşık 30 bin lira çıkan Musti, bu jestiyle bir kez daha Melis Sütşurup'un ayağını yerden kesti.

Daha önce Tayland ve İtalya seyahatlerine yapan gözde çiftin son durağı ise lüks tatil bölgesi Cannes oldu.