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  3. Mustafa Sandal ile Tuba Ünsal aşk yaşıyor mu? İşte ilk açıklama

Mustafa Sandal ile Tuba Ünsal aşk yaşıyor mu? İşte ilk açıklama

Mustafa Sandal ile Tuba Ünsal aşk yaşıyor mu" İşte ilk açıklama

Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, önceki akşam bir arkadaşlarının doğum günü için Nişantaşı'nda bir araya gelince aşk dedikoduları ortaya atıldı. Ünsal'dan jet açıklama geldi.

17 yıl önce büyük bir aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, önceki akşam arkadaşlarının doğum gününde bir araya geldi ve gece boyunca birlikte eğlendiler. Çıkışta da yan yana görüntülenmemek için mekanı ayrı ayrı terk eden ikilinin, yeniden aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

JET AÇIKLAMA

Aşk iddialarının çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci Bilal Özcan'a konuşan Tuba Ünsal, "Mustiyle çok iyi arkadaşız" dedi.

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Mustafa Sandal ile Tuba Ünsal aşk yaşıyor mu? İşte ilk açıklama
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