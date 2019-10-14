Mustafa Sandal ile Tuba Ünsal aşk yaşıyor mu? İşte ilk açıklama

17 yıl önce büyük bir aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, önceki akşam arkadaşlarının doğum gününde bir araya geldi ve gece boyunca birlikte eğlendiler. Çıkışta da yan yana görüntülenmemek için mekanı ayrı ayrı terk eden ikilinin, yeniden aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

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Aşk iddialarının çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci Bilal Özcan'a konuşan Tuba Ünsal, "Mustiyle çok iyi arkadaşız" dedi.