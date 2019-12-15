'Aile paradan daha önemli'

Yaman ve Yavuz adında iki çocukları bulunan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, yılbaşını birlikte geçirmeye karar verdi. Geçen yıl boşanmış olmalarına rağmen özel günlerde çocukları için bir arada olmaya özen gösteren ikili, yılbaşı gecesinde sahne almaları için gelen tüm teklifleri red etti. Emina Jahovic kendi memleketi Sırbistan’dan gelen teklifleri Mustafa Sandal ise bir oteldeki 2,5 saatlik sahne performansı için sunulan 250 bin TL’liyi elinin tersiyle itti.

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Emina Jahovic, “Mustafa Sandal ve çocuklarımla birlikte evimizde yeni yıla gireceğiz. İkimiz de sahne tekliflerini geri çevirip, böyle bir karar aldık” dedi. Emina Jahovic, ayrıca yeni yılda ‘Yamina’ adını taşıyan bir kozmetik ürünü çıkaracağı için heyecanlı olduğunu söyledi.