Mustafa Kandıralı, organ yetmezliği sebebi ile yaşama veda etti. Birçok usta klarnetçi yetiştiren Mustafa Kandıralı, çeşitli ülkelerde de turlar yapmıştır. 50 yılı aşkın sanat hayatına birçok eser sığdırmıştır. Mustafa Kandıralı kimdir, kaç yaşındaydı? Mustafa Kandıralı neden öldü?

MUSTAFA KANDIRALI KİMDİR?

Mustafa Kandıralı, İzmit'in Kandıra kazasında 1930 yılında doğdu. Klarnet çalar. 1960'lı senelerde ABD'de konser turu yapmış dünyaca ünlü klarnetçi.

On üç yaşında Kandıra’daki evinden kaçıp yürüyerek İstanbul’a gelen Mustafa Kandıralı 50 yılı aşkın bir zaman dilimi içindeki sanat yaşamına onlarca plak, 20’den fazla kaset sığdırdı. Yaklaşık yirmi yıl boyunca TRT’deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının simgesi hâline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik etti. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu ispat etti, hayranlar edindi. Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir tarafında yapılan konserler ve resitallere katıldı. En iyi yetiştirdiği klarnet ustalarından birisi Yıldıray Deniz B., diğeri ise Hüsnü Şenlendirici'dir.