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  3. Mustafa Ceceli'den rapçilere destek: İyi ki varlar

Mustafa Ceceli'den rapçilere destek: İyi ki varlar

Mustafa Ceceli'den rapçilere destek: İyi ki varlar

Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer, önceki akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Mutlulukları gözlerinden okunan çiftten Mustafa Ceceli, sevenlerine albüm müjdesi verdi. Eylül ayında tek şarkılık bir single çıkarmaya hazırlandığını söyleyen şarkıcı, gündemde olan Pop-Rap müzik tartışmasına da dahil oldu. Ceceli, “Yıllardır var olan bir tarzdı, rap yerin altındaydı, yerin üzerine çıktı, radyolarda, televizyonlarda çaldıramadıkları şarkıları, kafaya vura vura istedikleri noktaya getirdiler. Onları destekliyorum, iyi ki varlar” dedi.

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