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  3. Mustafa Ceceli'den rap müzik itirafı! '3 yıl önce suratına bakmazdılar'

Mustafa Ceceli'den rap müzik itirafı! '3 yıl önce suratına bakmazdılar'

Mustafa Ceceli'den rap müzik itirafı! '3 yıl önce suratına bakmazdılar'

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, rap müziğe el attı, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fenomen isimlerle rap düetler yapan Mustafa Ceceli 'Bu genç arkadaşlar, 80-100 milyon dinleniyor. Bugün birçok şarkıcı bu rakamlara ulaşamıyor bile. Onlarla geçekten çok güzel anlaşıyoruz. Harika bir enerji yakaladık ve bu enerjimiz de dinleyenlerimize geçti” dedi. Rap müziğin yükselişiyle ilgili de açıklama yapan Ceceli, “Rap bu zamana kadar yerin altındaydı. Şimdi yerin üstüne çıktı. 3 yıl önce mesela şu zamanda yapacağım bir şarkıyı plak şirketine götürsem suratına bakmazdı. Ama şimdi sanki biraz daha rap'leştirsen mi diyorlar” diye konuştu.


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