13 Haziran 2020 Cumartesi 09:21 | Son Güncelleme:
Mustafa Ceceli ve Selin İmer mavi tura çıktı! Romantik anlar...
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir karantinada olan isimlerden Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, normalleşme süreciyle birlikte tatil sezonunu açtı. Çift, önceki gün Göcek'e demir attı.
Mustafa Ceceli ve Selin İmer, çıktıkları mavi turda önceki gün teknelerini Göcek’e demirledi. Bir ara eline gitarını alan Ceceli, yeni şarkısı “Gün Ağarmadan”ı seslendirdi.
Eşi, performansının ardından ünlü şarkıcıyı öpücüklere boğdu. Çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı.