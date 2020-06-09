Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl ve İranlı sanatçı Tohi'ye Bakan Fahrettin Koca'dan tebrik telefonu

Akçıl, kendilerini ilk tebrik eden ismin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğunu söyledi. Bakan Koca’nın telefonuyla gururlandığını söyleyen Akçıl, sosyal medyadan “Şefkatli sesiyle o arar, tek isteğinin kimsenin zarar görmemesi olduğunu uzunca anlatır. Çünkü o dünyadaki en iyi sağlık bakanıdır. Şarkıyı ve klibi çok sevdiğini söyledi” mesajını yazdı.

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