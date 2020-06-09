Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7838
  • 7,6705
  • 370.384
  • 109637
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl ve İranlı sanatçı Tohi'ye Bakan Fahrettin Koca'dan tebrik telefonu
09 Haziran 2020 Salı 01:44 | Son Güncelleme:

Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl ve İranlı sanatçı Tohi'ye Bakan Fahrettin Koca'dan tebrik telefonu

Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl ve İranlı sanatçı Tohi'ye Bakan Fahrettin Koca'dan tebrik telefonu

Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl, İranlı sanatçı Tohi, koronavirüsün insanlara yaşattıklarını konu alan ‘Dünya' isimli single çıkardı.

Akçıl, kendilerini ilk tebrik eden ismin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğunu söyledi. Bakan Koca’nın telefonuyla gururlandığını söyleyen Akçıl, sosyal medyadan “Şefkatli sesiyle o arar, tek isteğinin kimsenin zarar görmemesi olduğunu uzunca anlatır. Çünkü o dünyadaki en iyi sağlık bakanıdır. Şarkıyı ve klibi çok sevdiğini söyledi” mesajını yazdı. 

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele ile kıyaslanan Buse Terim bu durumdan memnun!

Şebnem Bozoklu'nun kesin hasta oldum paranoyası
Son dakika: Fenerbahçe hocasını buldu
Atina'da Türkiye paniği... 'Çatışmaya girersek yalnız kalacağız'
Adalet Bakanı Gül'den Seçim Kanunu açıklaması
ABD'de Demokrat Kongre üyelerinden dikkat çeken anma... Floyd için diz çöktüler!
Van'da EYP'li terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Yerli Solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Yerli Solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Türk edebiyatındaki hangi eser beyaz perdeye taşınmalı? Yazar ve

Türk edebiyatındaki hangi eser beyaz perdeye taşınmalı? Yazar ve edebiyatçılar yanıtladı...

Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya h

Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya hazırlanıyor

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır