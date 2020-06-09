09 Haziran 2020 Salı 01:44 | Son Güncelleme:
Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl ve İranlı sanatçı Tohi'ye Bakan Fahrettin Koca'dan tebrik telefonu
Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl, İranlı sanatçı Tohi, koronavirüsün insanlara yaşattıklarını konu alan ‘Dünya' isimli single çıkardı.
Akçıl, kendilerini ilk tebrik eden ismin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğunu söyledi. Bakan Koca’nın telefonuyla gururlandığını söyleyen Akçıl, sosyal medyadan “Şefkatli sesiyle o arar, tek isteğinin kimsenin zarar görmemesi olduğunu uzunca anlatır. Çünkü o dünyadaki en iyi sağlık bakanıdır. Şarkıyı ve klibi çok sevdiğini söyledi” mesajını yazdı.