Mustafa Can Keser ile boşanma aşamasında olan Damla Ersubaşı'dan 'mutluyum' açıklaması

2016 yılında evlendiği ve iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser'den boşanma kararı alan Damla Ersubaşı, önceki gün bir kozmetik markasının lansmanına katıldı.

"MUTLUYUM"

Habertürk'ün haberine göre; etkinlikte tek başına objektiflere takılan Ersubaşı, muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Mutluyum. Bugün davet için buradayım" dedi.

NE OLMUŞTU?

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteri ile ünlenen 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda işletmeci eşi Mustafa Can Keser'den boşanacağını duyurmuştu. Keser ile ortak bir açıklama yapan Damla Ersubaşı, "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ikili hakkında daha önce de ayrılık haberleri çıkmıştı. Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser bir dönem ihanet haberleriyle konuşulmuştu. Oyuncu, konuyla ilgili şu şekilde konuşmuştu:

"Biraz sorunlar yaşadık. Karantinanın da etkisi var. Şu an 'Boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız oldu, çözdük gibi. Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor. Birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama 'Boşandık' diye bir şey söz konusu değil."