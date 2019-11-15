Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş'ı canlandıran Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez kaç yaşında?

Müslüm Gürses’in kardeşi Ahmet Akbaş’ı canlandıran Taner Ölmez’in kim olduğu araştırılıyor. Taner Ölmez kaç yaşında? Usta isim Müslüm Gürses’in hayatını anlatan film izleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Esen’in yanı sıra Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi başarılı isimler yer alıyor. Haberimiz içerisinden Ahmet Akbaş’ı canlandıran Taner Ölmez ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul’un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır. Star Tv ’de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan Medcezir (Dizi)'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır.

Şu anda Mucize Doktor dizisinde rol almaktadır.