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  3. Müslüm filmi hangi kanalda, saat kaçta? TV'de ilk kez Müslüm filmi izleyici karşısında!

Müslüm filmi hangi kanalda, saat kaçta? TV'de ilk kez Müslüm filmi izleyici karşısında!

Müslüm filmi hangi kanalda, saat kaçta" TV'de ilk kez Müslüm filmi izleyici karşısında!

Müslüm filmi izleyici karşısına televizyon ekranlarında çıkacak. Müslüm filmi hangi kanalda, saat kaçta? Sevilen filmler tv ekranlarında yer almaya devam ediyor. Vizyona girdiği sırada çok ses getiren yapımlardan olan film, 18 Ekim akşamı ekrana gelecek. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı film ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

“Müslüm filmi hangi kanalda?” sorusu televizyon izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Vizyona girdiği dönemde çok ses getiren yapımda arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesi anlatılıyor. Filmin oyuncuları arasında usta isimler yer alıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanacak film ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

MÜSLÜM FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Müslüm filmi 18 Ekim’de TV 8’de yayınlanacak. Film 20.00’da ekrana gelecek.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.

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