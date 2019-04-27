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  3. Muslera'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Muslera'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Muslera'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ikinci kez baba oluyor. Muslera'nın eşi bebeğin cinsiyetini bugün balon patlatma partisi ile yıldız kaleciye açıkladı.

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero bugün Muslera'ya büyük sürpriz yaptı. Balon patlatma partisi ile bebeğin cinsiyetini açıkladı. Muslera'nın patlattığı balondan pembe tüyler döküldü. Sarı kırmızılı takımın kaptanı Muslera'nın ikinci çocuğunun cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıktı. Muslera mutlu haberi aldıktan sonra büyük sevinç yaşadı. Muslera ve Patricia Callero bu mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Çiftin 7 Kasım 2017’de de oğulları Kailash dünyaya gelmişti.

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