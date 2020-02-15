Murda kimdir, gerçek adı ne? O Ses Türkiye konuğu Murda nereli, kaç yaşında?

Murda nereli? sorusu merak edip aratılmaya başladı. 15 Şubat Cumartesi günü Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan O Ses Türkiye'nin final bölümüne konuk olan Murda'nın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son dönemde çıkardığı şarkılarla sosyal medyada kendisinden sıkça söz ettiren şarkıcı yarışmada da canlı performans gösterdi. Peki, Murda kimdir, gerçek adı ne? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

MURDA KİMDİR, NERELİ?

30 Ocak 1984 Hollanda doğumlu olan Murda, Amsterdam’da dünyaya geldi. Asıl ismi Önder Doğan olan başarılı rapçi bir dönem Madrid’de yaşadı. Hollanda’ya dönüşünün ardından müzikle uğraşmaya başlayan Murda, 2008’de ilk EP’sini hazırladı.

2015’te çıkardığı parçaları daha sonra bir albümde birleştiren Murda son olarak “Nereye Kadar” isimli parçasını müzikseverlerle buluşturdu.