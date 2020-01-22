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  3. Murat Yıldırım'ın 'Ramo' isyanı! 'Yüksek ilgi gördüğü halde engellendik'

Murat Yıldırım'ın 'Ramo' isyanı! 'Yüksek ilgi gördüğü halde engellendik'

Murat Yıldırım'ın 'Ramo' isyanı! 'Yüksek ilgi gördüğü halde engellendik'

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı sunuculuğundan ekranlara dönmek için ayrılan Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından ilginç bir iddia ortaya attı. Yıldırım, dizinin Twitter'da engellendiğini belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ve 3 yıldır ekranlardan uzak duran oyuncu Murat Yıldırım, Ramo dizisiyle sevenleriyle yeniden buluştu. Hayranlarının büyük beğenisini kazanan Ramo dizisi, reytinglerde de birincilik elde ederek izleyicilerin en çok izlediği yapım olmayı başardı.

'TWİTTER'DA ENGELLENDİ!'

Reytinglerde zirveye yerleşince bir hayli sevinen Murat Yıldırım, dizinin dün akşam twitter ortamında engellendiğini iddia etti. Instagram hesabından duruma isyan eden Yıldırım, “Dün gece Twitter da engellendiğimizin kanıtıdır. Benim çabamda bizi reytinglerde 1. yapan seyirciye saygım ve ekibimin hakkını aramaktır,sevgi ve saygıyla…” dedi.


Murat Yıldırım'ın 'Ramo' isyanı!
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