Murat Yıldırım'dan romantik kutlama: Ben dünyanın en şanslı insanıyım

Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren ünlü oyuncunun eşi İman Elbani eylül ayında düşük yapmıştı. Dün evliliklerinin üçüncü yılını kutlayan çiftten Murat Yıldırım, 'Ben dünyanın en şanslı insanıyım, çünkü tam 3 yıl önce bugün seninle evlendim' şeklinde paylaşım geldi. Hayranları, ünlü çifte en kısa zamanda anne baba olmaları temennisinde bulundu.