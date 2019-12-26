Murat Yıldırım'dan romantik kutlama: Ben dünyanın en şanslı insanıyım
Eylül ayında babalık sevinci yarım kalan Murat Yıldırım'dan romantik bir paylaşım geldi.
Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren ünlü oyuncunun eşi İman Elbani eylül ayında düşük yapmıştı. Dün evliliklerinin üçüncü yılını kutlayan çiftten Murat Yıldırım, 'Ben dünyanın en şanslı insanıyım, çünkü tam 3 yıl önce bugün seninle evlendim' şeklinde paylaşım geldi. Hayranları, ünlü çifte en kısa zamanda anne baba olmaları temennisinde bulundu.