Murat Yıldırım'dan 'Ramo' ile beklenen dönüş
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu Ramo dizisi için bırakan Murat Yıldırım için heyecan dorukta.
Çünkü oyuncunun büyük umutlarla yer aldığı dizisi salı akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. 3 yıl sunduğu programı Ramo için bırakan Yıldırım'a dizide Esra Bilgiç eşlik edecek. Dizide, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı öyküsü anlatılırken, aynı zamanda tüm bu engellerin arasında filizlenen Ramo ile Sibel’in aşkı, seyirciyi derinden etkileyecek.