Murat Yıldırım'dan 'Ramo' açıklaması! Partneri Esra Bilgiç hakkında da konuştu

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Adana’da başlayan ardından bu sezon İstanbul’a taşınan dizinin başarısını değerlendirdi. Murat Yıldırım, başta partneri Esra Bilgiç olmak üzere rol arkadaşlarını övdü. Yıldırım, geçen sezon Adana halkının diziye çok sahip çıktığını söyledi.

Yakışıklı oyuncu çekimlerde soğuk havaya karşı verdikleri mücadeleyi de anlattı. Murat Yıldırım dizi setinde alınan pandemi önlemlerini sıraladı. Set dışında çok fazla boş zamanının kalmadığını belirten oyuncu, Türk dizilerinin tüm dünyada çok başarılı olduğuna dikkat çekti. Murat Yıldırım dizideki aksiyon sahnelerinden keyif aldığını da sözlerine ekledi.