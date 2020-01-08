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  3. Uğruna 'Kim Milyoner Olmaz İstiyor'dan ayrılan Murat Yıldırım, 'Ramo' için geri sayıma geçti

Uğruna 'Kim Milyoner Olmaz İstiyor'dan ayrılan Murat Yıldırım, 'Ramo' için geri sayıma geçti

Uğruna 'Kim Milyoner Olmaz İstiyor'dan ayrılan Murat Yıldırım, 'Ramo' için geri sayıma geçti

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Murat Yıldırım, çekimleri Adana'da gerçekleşen Ramo dizisiyle geri dönüyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını Ramo dizisi için bırakan Murat Yıldırım'ın ekranlara dönüş tarihi belli oldu. 14 Ocak Salı akşamı seyirciyle ilk kez buluşacak dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım'ın diziye ait fotoğrafları sosyal medyada büyük ses getirdi. Çekimler için uzun zamandır Adana'da olan Murat Yıldırım heyecanlı bekleyişin biteceğini müjdeledi. Başarılı oyuncuya, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi isimler eşlik edecek. 


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