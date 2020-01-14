Murat Yıldırım nereli, kaç yaşında? Ramo karakterine hayat veren Murat Yıldırım kimdir?

Ramo dizisi 14 Ocak Salı akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşına çıkıyor. Murat Yıldırım kimdir, nereli? sorusu da diziyi izleyen kişiler tarafından aratılmaya başladı. Uzun bir aranın ardından Ramo dizisiyle ekranlara geri dönen Yıldırım, Suskunlar ve Asi gibi dizilerle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizide Ramo karakterine hayat veren Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı sunuculuğunu oyunculuk kariyerine devam etmek için bırakmıştı. Haberimiz içerisinden Murat Yıldırım’ın hayatı ile ilgili merak edilen her şeye ulaşabilirsiniz.

MURAT YILDIRIM KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Ramo karakterine hayat veren Murat Yıldırım, 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi. 40 yaşında 1.82m boyunda olan sevilen oyuncu aslen Mardinlidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Murat Yıldırım, üniversite yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulundu.

2004 yılında Kadir İnanır'ın başrollerinde rol aldığı "Bütün Çocuklarım" dizisiyle televizyon dünyasında tanınan Yıldırım, "Fırtına", "Asi", "Aşk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer alan Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim milyoner olmak ister?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Başarılı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Yıldırım, "Güz Sancısı", "Araf ve Kırımlı"nın ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı.

Murat Yıldırım, 2020 Ocak ayında başlayacak olan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandırıyor.

Murat Yıldırım'ın oynadığı filmler

Scorpion / 2018

İlk Öpücük / 2017

Ayla / 2017

Sonsuz Aşk / 2017

Kocan Kadar Konuş Diriliş / 2016

Kocan Kadar Konuş /2015

Kırımlı / 2014

Güz Sancısı / 2009

Araf / 2006

Organize İşler / 2005

Murat Yıldırım'ın oynadığı diziler

Ramo / 2020

Gecenin Kraliçesi / 2015

Suskunlar / 2012

Aşk Ve Ceza / 2010

Asi / 2007

Fırtına / 2006

Büyük Yalan / 2004

Bütün Çocuklarım / 2004

Ölümsüz Aşk / 2004

Hayat Bilgisi / 2003

Patron Kim / 2003

Ayrılsak Da Beraberiz / 1999

Murat Yıldırım'ın sunduğu televizyon programları

Kim Milyoner Olmak İster / 2017-2019

RAMO KİMDİR?

Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli fedakâr bir adam… Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir… Ve aşka!