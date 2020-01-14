Murat Yıldırım nereli, kaç yaşında? Ramo karakterine hayat veren Murat Yıldırım kimdir?
Murat Yıldırım nereli? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 14 Ocak Salı akşamı Show Tv’de yayınlanmaya başlayan Ramo dizisinde Ramo karakterine hayat veren Murat Yıldırım’ın hayatı merak ediliyor. Başarılı oyuncu oyunculuk kariyerine bir süre ara vermiş ve Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının sunuculuğunu üstlenmişti. Tekrar oyunculuk yapmak için sunuculuğu bırakan Yıldırım Ramo dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Peki, Ramo karakterine hayat veren Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı…
Ramo dizisi 14 Ocak Salı akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşına çıkıyor. Murat Yıldırım kimdir, nereli? sorusu da diziyi izleyen kişiler tarafından aratılmaya başladı. Uzun bir aranın ardından Ramo dizisiyle ekranlara geri dönen Yıldırım, Suskunlar ve Asi gibi dizilerle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizide Ramo karakterine hayat veren Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı sunuculuğunu oyunculuk kariyerine devam etmek için bırakmıştı. Haberimiz içerisinden Murat Yıldırım’ın hayatı ile ilgili merak edilen her şeye ulaşabilirsiniz.
MURAT YILDIRIM KİMDİR, ASLEN NERELİ?
Ramo karakterine hayat veren Murat Yıldırım, 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi. 40 yaşında 1.82m boyunda olan sevilen oyuncu aslen Mardinlidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Murat Yıldırım, üniversite yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulundu.
2004 yılında Kadir İnanır'ın başrollerinde rol aldığı "Bütün Çocuklarım" dizisiyle televizyon dünyasında tanınan Yıldırım, "Fırtına", "Asi", "Aşk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer alan Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim milyoner olmak ister?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Başarılı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Yıldırım, "Güz Sancısı", "Araf ve Kırımlı"nın ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı.
Murat Yıldırım, 2020 Ocak ayında başlayacak olan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandırıyor.
Murat Yıldırım'ın oynadığı filmler
Scorpion / 2018
İlk Öpücük / 2017
Ayla / 2017
Sonsuz Aşk / 2017
Kocan Kadar Konuş Diriliş / 2016
Kocan Kadar Konuş /2015
Kırımlı / 2014
Güz Sancısı / 2009
Araf / 2006
Organize İşler / 2005
Murat Yıldırım'ın oynadığı diziler
Ramo / 2020
Gecenin Kraliçesi / 2015
Suskunlar / 2012
Aşk Ve Ceza / 2010
Asi / 2007
Fırtına / 2006
Büyük Yalan / 2004
Bütün Çocuklarım / 2004
Ölümsüz Aşk / 2004
Hayat Bilgisi / 2003
Patron Kim / 2003
Ayrılsak Da Beraberiz / 1999
Murat Yıldırım'ın sunduğu televizyon programları
Kim Milyoner Olmak İster / 2017-2019
RAMO KİMDİR?
Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli fedakâr bir adam… Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir… Ve aşka!