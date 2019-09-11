Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster'i neden bıraktı?

Hürriyet'en Cenkel Tezel'in haberine göre; “Kim Milyoner Olmak İster”in sunuculuğunu yeni dizi projesi nedeniyle bırakan Murat Yıldırım, önceki gün eşi Iman Elbani ile Etiler’deydi. Çift, bir kafe çıkışında objektife takıldı. Kapıda habercilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım “Benim asıl mesleğim oyunculuk, bu yüzden yarışmayı bırakmak zorunda kaldım” dedi.

Oyuncu, yakında “Ramo” adlı dizinin çekimleri için Adana’ya gidecek.