Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' kararını açıkladı

Murat Yıldırım'ın Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı sunuculuğundan ayrılacağı konuşuluyordu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaları doğruladı.

Yıldırım yayınladığı mesajda: "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm Atv yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo" ifadelerine yer verdi.