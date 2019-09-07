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  3. Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' kararını açıkladı

Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' kararını açıkladı

Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' kararını açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım programa veda etti. Yıldırım, son 3 yıldır sunuculuğunu üstlendiği yarışma programından ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Murat Yıldırım'ın Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı sunuculuğundan ayrılacağı konuşuluyordu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaları doğruladı.

Yıldırım yayınladığı mesajda: "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm Atv yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo" ifadelerine yer verdi.

 

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