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  3. Murat Yıldırım ile Iman Elbani bebeklerini kaybetti

Murat Yıldırım ile Iman Elbani bebeklerini kaybetti

Murat Yıldırım ile Iman Elbani bebeklerini kaybetti

3 yıl önce görkemli bir düğünle dünya evine giren Murat Yıldırım ile Iman Elbani çiftinin bebekleri kalp durması sonucu anne karnında hayatını kaybetti. Hastane çıkışı basın mensupları ile karşılacan Murat Yıldırım, "Hayırlısı Allah'tan" demekle yetindi.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 25 Aralık 2016 yılında Iman Elbani ile dünya evine girdi. 3 ay önce bebeklerinin olacağını öğrenen çiften kahreden haber geldi. Çiftin bebekleri anne karnında kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

BEBEKLERİNİ KAYBETTİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Bebek haberini ailesi dışında kimseyle paylaşmayan çift, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitti. Iman Elbani acı olayın ardından hemen ameliyata alındı. Hastane çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Murat Yıldırım, "Hayırlısı Allah'tan" demekle yetindi.

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