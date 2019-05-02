Hale Soygazi kimdir?

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Soygazi, Şar'ın bu iddialarını reddederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Murat Şar'ın kendisine iftira attığını ileri süren Soygazi'nin şikâyeti sonrası Şar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Murat Şar'dan bir atak geldi. Savcılığa başvuran Murat Şar, "Beni büyüten babaannem annemin oyuncu olduğunu söylemişti. Babaannemin anlattığı kadın Hale Soygazi'dir. Soy-bağımın tespit edilmesini istiyorum" dedi. Bunun üzerine İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Kanıtı rol aldığı filmler

Diğer yandan Soygazi’nin filmografisi de Murat Şar adlı şahsın annesi olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Çünkü 1974 Nisan doğumlu Şar’a hamile olması gereken 1973-1974 yıllarında, ünlü oyuncunun “Vurun Kahpeye”, “Tatlım”, “Oh Olsun”, “Bataklık Bülbülü”, “Unutma Beni”, “Mirasyediler” gibi ses getiren projeler dahil tam 18 filmde rol aldığı biliniyor.

Hale Soygazi, bu tür haberlerin sürmesi halinde suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

HALE SOYGAZİ KİMDİR?

Hale Soygazi, 6 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi‘nde öğrenim gördü. Fransız Filolojisi bölümünde eğitim almak için üniversiteye kaydoldu. Ancak henüz ikinci sınıftayken okulu bırakıp mankenlik kursuna katılmak için İsviçre‘ye gitti. Türkiye‘ye döndükten sonra manken ve fotomodel olarak çalışmaya başladı. 1973 yılında Saklambaç Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması‘na katılarak birinci oldu. Daha sonra Avrupa Güzeli seçildi. İlk filmi Natuk Baytan‘ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, başrollerini Kadir İnanır‘la paylaştığı Ölüme Koşanlar isimli yapımdı. Ardından Mahkum, Fatihin Fedaisi Kara Murat, Bir Garip Yolcu ve Vurun Kahpeye isimli filmlerde rol aldı.

1978 yılında Yavuz Özkan‘ın yönetmenliğini yaptığı, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan‘ın da bulunduğu Maden isimli filmde canlandırdığı karakterle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Hale Soygazi bir dönem müzikle de yakından ilgilendi. Fakat bu süreç uzun ömürlü olmadı. 1984 yılına kadar bir yapımda yer almayan Soygazi sinemaya oldukça güçlü bir şekilde geri döndü. Atıf Yılmaz‘ın yönetmenliğini yaptığı ''Bir Yudum Sevgi'' adlı film Hale Soygazi'ye ikinci kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı.

Bu filmi Bir Yudum Cennet ve Kadının Adı Yok adlı yapımlar izledi. 1997 yılında izleyiciyle buluşan, yönetmenliğini Barış Pirhasan‘ın yaptığı Usta Beni Öldürsene ise çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı.

Soygazi, tiyatroyla da yakından ilgilendi. 2001 yılında ilk kez Küçük Prens adlı oyunda sahneye çıktı. 2004‘deki 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Şener Şen‘le birlikte Yaşam Boyu Onur Ödülü‘nün sahibi oldu. Daha sonra Sil Baştan isimli dizide Ceyda Düvenci ve Özlem Tekin‘le kamera karşına geçti. 2011 yılında Kuzey Güney adlı dizi filmde rol almaya başladı.

2 KERE EVLİLİK YAPTI

1976 yılında Ahmet Özhan ile evlenen Hale Songazi daha sonra 1985 yılında bu evliliğini bitirdi. 2006 yılında Murat Belge ile dünyaevine giren Hale Soygazi'nin evliliği devam ediyor.