Murat Kurşun, ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı yemek programlarından olan Gelinim Mutfakta'ya misafir oluyor. Güçlü sesiyle hem yarışmacılara hem de ekran başında bulunan izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Birçok usta sanatçıya söz ve müzik yapan Murat Kurşun kimdir, kaç yaşında? Murat Kurşun nereli?

MURAT KURŞUN KİMDİR?

Aslen Mardinli olan Murat Kurşun, 1974 yılında doğdu. 7 yaşından bu yana müzikle iç içe olan Murat Kurşun, darbuka, bateri, org ve saz çalmaktadır Bir dönem eşi olan Ceylan da olmak üzere pek çok sanatçıya beste verdi. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albüme imzasını attı. Flash Tv ekranlarında kendi ismini taşıyan Show programını sundu.

Bugüne kadar bir çok usta sese söz ve müzikleri ile destek vermiştir. Ceylan, Ayhan Aşan, Seda Sayan, Kibariye ve Cengiz Coşkun bu isimlerden sadece bir kaç tanesidir.

Müzik dışında kariyerinde 7 senelik bir profesyonel futbolcu geçmişine sahiptir. Günümüzde ise söz, müzik ve yorumları ile müzik severlerin karşısında yer almaktadır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albüme imzasını atmıştır.

Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.