Murat Kazancıoğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu Özberk kimdir, yaşı kaç?

Murat Kazancıoğlu ve oyuncu Burcu Özberk arasından aşk iddiaları ortaya atılmıştı. İkili en son Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile oyunculuk dünyasına adım atan Burcu Özberk, son olarak Kanal D'de yayımlanan ve Çağlar Ertuğrul ile başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisinden yer aldı. Murat Kazancıoğlu kimdir, kaç yaşında?

MURAT KAZANCIOĞLU KİMDİR?

Murat Kazancıoğlu iş insanı olduğu bilgisi bulunuyor. Kazancıoğlu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.

Burcu Özberk’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Ayşe Özkayalı) (TV Dizisi)

2018 – Aslan Ailem (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Türkan) (Sinema Filmi)

2017 – Badem Şekeri (Ayşe) (TV Filmi)

2016 – Şahane Damat (TV Dizisi)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Nazlı) (TV Dizisi)

2013-2015 – Muhteşem Yüzyıl (Huricihan Sultan) (TV Dizisi)