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  • Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
06 Kasım 2020 Cuma 14:14 | Son Güncelleme:

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi

Merhum şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi menajer Sema Bekmez hayatını kaybetti. Bu sabah yaşamını yitiren 51 yaşındaki Bekmez'in, şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Menajer Selma Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı.

Aynı zamanda Gökberk Demirci de menajerinin acısını sosyal medyadan, "Canım benim o kadar üzüldüm ki ne desem boş. Hayatımdaki en değerlilerden sevgili menajerim, arkadaşım, canım Sema'm mekanın cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.

51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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