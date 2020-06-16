Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez kimdir? Murat Göğebakan ne zaman vefat etti?

Murat Göğebakan’ın eşi Sema Bekmez yeniden gündeme geldi. 46 yaşındayken hayata gözlerini yuman sevilen sanatçı, vefat etmeden önce eşinden ihanet iddiaları sebebiyle boşanmıştı. Murat Göğebakan’ın annesi Hatice Göğebakan ise, “Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti ölümü seçti” ifadeleriyle adından söz ettiriyor. Murat Göğebakan’ın eşi Sema Bekmez ile ilgili ayrıntıları haberimizden bulabilirsiniz.

MURAT GÖĞEBAKAN’IN EŞİ SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Murat Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları var.

2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez’le yollarını ayırmıştı; söz konusu ayrılığın gerekçesi ise ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı.

Sema Bekmez ise Murat Göğebakan'dan boşanmasına sebep olan, kendisinden 20 yaş küçük basketbolcu Doğan Deniz Yiğit ile çıktığı gece turunda objektife yakalanmıştı.

Sevilen sanatçı Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, vefat eden oğlunun sonrasında boşanma hadisesine sebebiyet veren hikayeyi ilk defa anlattı. Anne Hatice Göğebakan, “Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti ölümü seçti” diyerek herkesi duygulandıran bir açıklama yaptı ve gündemde sıkça konuşulan konular arasına girmiş oldu.

MURAT GÖĞEBAKAN NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Murat Göğebakan, 31 Temmuz 2014 yılında kan kanserinin yeniden nüksetmesiyle aramızdan ayrılmıştı.

1968 yılında Adana'da dünyaya gelen sevilen şarkıcı Murat Göğebakan, anne ve babasının işi dolayısıyla çocukluğunu Almanya ve Adana'da geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan sanatçı, 1986'da girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Sanatçı, aynı yıllarda dergah eğitimi aldı ve gitar dersleri verdi.



Çok istediği albümü çıkarmak üzere 1995'te Adana'dan İstanbul'a gelen Göğebakan, 1997'de "Ben Sana Aşık Oldum" albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçının ilk albümü büyük bir çıkış yaparken, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülüne de layık görüldü.

Başarılı şarkıcı, 2009'un Mayıs ayında grip olduğu düşüncesiyle gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrendi. İlerleyen hastalığı dolayısıyla hastaneye yatan Murat Göğebakan, 2010 yılında hastalığını yenerek sanat hayatına devam etti.



"SEVGİ ADAMI"

Bu dönemde katıldığı bir söyleşide kanser hastalığına dikkati çeken Murat Göğebakan, "Ne yazık ki ülkemizde bu tehlikeyi yaşayan ya da bununla karşı karşıya kalan birçok insan var. Bu nedenle toplumsal bilinç oluşturulmalı. İnsanlar bu tehlikelere karşı mücadele etmeli. İnsan inanırsa başaramayacağı hiçbir şey yok" sözlerini kullanmıştı.

Hastalığı 2013 yılında nüksedince, yeniden tedavi görmeye başlayan ünlü sanatçı, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği "Uzun Adam" şarkısını Başkan Erdoğan'a armağan etmişti.

Kendisine "sevgi adamı" lakabı takan ve sanat camiasında öyle tanınan Murat Göğebakan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 31 Temmuz 2014'te 46 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.