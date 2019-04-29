Murat Gezer kimdir? Murat Gezer, Hadise ile aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz yıl 7 arkadaşıyla Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönerken jet kazasında hayatını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ın Mina Başaran'ın acısı, nişanlısı Murat Gezer'i derinden sarsmıştı. 'Meleğim' diye sevdiği nişanlısının kaybıyla yıkılan işadamı Murat Gezer nişanlısı ile ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyordu. Murat Gezer şimdilerde ise hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Magazin dünyasında Murat Gezer, Hadise ile aşk mı yaşıyor? sorusu gündemde. Peki Murat Gezer kimdir? Murat Gezer mesleği ne, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler..

MURAT GEZER KİMDİR?

Murat Gezer, Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi. Mina Gezer ile Murat Gezer geçtiğimiz Ekim ayında Soho House'da düzenlenen bir törenle nişanlanmışlardı. Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer eğitimini American InterContinental University'de gördü.

MURAT GEZER, HADİSE İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Genç iş insanı Murat Gazer'in hem merhum nişanlısının anısına saygı göstermek hem de Hadise'yi yakından tanımak için her şeyi zamana bırakmayı tercih ettiği söyleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre de 34 yaşındaki popçunun, Murat Gezer'in bu kararına saygı duyduğu söyleniyor. Dostça buluşup dertleşen ikilinin bu sürpriz ilişkisinin aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini de zaman gösterecek.