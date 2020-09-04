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  3. Murat Dalkılıç'tan tatlı sitem: Benim boyum 1.71 değil
04 Eylül 2020 Cuma 15:00 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç'tan tatlı sitem: Benim boyum 1.71 değil

Murat Dalkılıç'tan tatlı sitem: Benim boyum 1.71 değil

Aşk hayatıyla bir süredir gündemden düşmeyen şarkıcı Murat Dalkılıç, şimdi de boyuyla gündeme geldi. Dalkılıç, boyunun 1.71 olmadığını sosyal medya hesabından dile getirdi.

Oyuncu sevgilisi Hande Erçel'le yıllar süren ilişkisi kısa süre önce sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, magazin gündeminden düşmüyor. Geçen günlerde voleybolcu Derya Çayırgan ile adı aşk dedikodularına karıştığı için isyan eden Dalkılıç, şimdi de boyuyla ilgili bilgilere tatlı sitemde bulundu.

'BOYUM 1.71 DEĞİL'

Kendisiyle ilgili yapılan haberlerde 1.71 olduğu belirtilen Murat Dalkılıç, haberleri Twitter adresinden gülerek yalanladı: "İyi de benim boyum 1.71 değil ki."

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