Murat Dalkılıç'tan tatlı sitem: Benim boyum 1.71 değil

Oyuncu sevgilisi Hande Erçel'le yıllar süren ilişkisi kısa süre önce sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, magazin gündeminden düşmüyor. Geçen günlerde voleybolcu Derya Çayırgan ile adı aşk dedikodularına karıştığı için isyan eden Dalkılıç, şimdi de boyuyla ilgili bilgilere tatlı sitemde bulundu.

'BOYUM 1.71 DEĞİL'

Kendisiyle ilgili yapılan haberlerde 1.71 olduğu belirtilen Murat Dalkılıç, haberleri Twitter adresinden gülerek yalanladı: "İyi de benim boyum 1.71 değil ki."