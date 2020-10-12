Murat Dalkılıç'tan şaşırtan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı

Murat Dalkılıç, 'Ünlü Dedikodusu' programında dikkat çeken bir itirafta bulundu: Beni bir ara gay (eşcinsel) zannediyorlardı. Bir gün hatta İzmir’deki bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırdı, ‘O arkadaşla aranızda ne var?’ diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani.