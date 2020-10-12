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  • Murat Dalkılıç'tan şaşırtan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı
12 Ekim 2020 Pazartesi 11:08 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç'tan şaşırtan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı

Murat Dalkılıç'tan şaşırtan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in YouTube programı 'Ünlü Dedikodusu'na konuk oldu.

Murat Dalkılıç, 'Ünlü Dedikodusu' programında dikkat çeken bir itirafta bulundu: Beni bir ara gay (eşcinsel) zannediyorlardı. Bir gün hatta İzmir’deki bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırdı, ‘O arkadaşla aranızda ne var?’ diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a> / <a hr

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